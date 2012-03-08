АЗ Алкмаар
мин
-
Альварадо
Эстебан Альварадо
90
-
Поульсен
Симон Поульсен
90
-
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
-
Виргевер
Ник Виргевер
90
-
Марселлис
Дирк Марселлис
90
-
Эльм
Расмус Эльм
90
-
Беренс
Рой Беренс
74
-
Махер
Адам Махер
90
-
Мартенс
Маартен Мартенс
63'
77
-
Алтидор
Жози Алтидор
90
-
Холмен
Бретт Холмен
86
Запасные
-
Хейблок
Эрик Хейблок
-
Клаван
Рагнар Клаван
-
Реийнен
Этьенн Реийнен
-
Ортис
Кельсо Ортис
-
Фалкенбург
Эрик Фалкенбург
-
Бойманс
Рууд Бойманс
-
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
79
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Данило
Данило
90
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
Запасные
-
Марсура
Давиде Марсура
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Пикколи
Нейтон Сержио Пикколи
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
-
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
-
Баррето
Пауло Баррето