Стандард
мин
-
Перейра дос Сантос
Антони Эдуардо Перейра дос Сантос
90
-
Болат
Синан Болат
90
-
ван Дамм
Йелле ван Дамм
80
-
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
-
Киман
Лоран Киман
90
-
Фелипе
Фелипе
90
-
Бюйенс
Йони Бюйенс
27'
90
-
Ванкер
Вильям Ванкер
90
-
Сирьяк
Гои-Би Сирьяк
89
-
Тчите
Мохамед Тчите
30'
90
-
Гакпе
Серж Гакпе
88
Запасные
-
Белхосин
Карим Белхосин
-
Гершон
Рами Гершон
-
Опаре
Даниэль Опаре
-
Сиссе
Ибрахима Сиссе
-
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
-
Сейхас
Луис Мануэль Сейхас
-
Батшуайи
Миши Батшуайи
Ганновер-96
мин
-
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
-
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
-
Хагги
Карим Хагги
90
-
Шахед
Софиан Шахед
90
-
Черундоло
Стивен Черундоло
90
-
Пандер
Кристиан Пандер
90
-
Пинту
Сержиу Пинту
90
-
Рауш
Константин Рауш
90
-
Штиндль
Ларс Штиндль
22'
90
-
Диуф
Маме-Бирам Диуф
56'
60
-
Конан
Дидье Я Конан
90
Запасные
-
Радлингер
Самуэль Радлингер
-
Авевор
Кристофер Авевор
-
Погатец
Эмануэль Погатец
-
Шульц
Кристиан Шульц
-
Лала
Алтын Лала
-
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
-
Собич
Артур Собич