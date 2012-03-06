Бенфика
мин
-
Мораеш
Артур Мораеш
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Да Силва
Андерсон Луис Да Силва
90
-
Жардел Нивалдо
Жардел
90
-
Перейра
Макси Перейра
45'
90
-
Гайтан
Николас Гайтан
72
-
Франсиско
Хави Гарсия
90
-
Сезар
Бруно Сезар
90
-
Витсель
Аксель Витсель
90
-
Родриго
Родриго
62
-
Кардосо
Оскар Кардосо
80
Запасные
-
Эдуарду
Эдуарду
-
Капдевила
Хоан Капдевила
-
Витор
Мигел Витор
-
Матич
Неманья Матич
-
Савиола
Хавьер Савиола
-
Нолито
Нолито
-
Оливейра
Нельсон Оливейра
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
53
-
Зырянов
Константин Зырянов
70
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Семак
Сергей Семак
90
-
Широков
Роман Широков
90
-
Быстров
Владимир Быстров
46
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Канунников
Максим Канунников
-
Лазович
Данко Лазович
-
Бухаров
Александр Бухаров