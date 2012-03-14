Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Марсело Виейра
Марсело
90
-
Кеплер
Пепе
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
55'
90'
90
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Хедира
Сами Хедира
90
-
Изексон
Рикардо Изексон
76
-
Озил
Месут Озил
88
-
Игуаин
Гонсало Игуаин
26'
70
Запасные
-
Адан
Антонио Адан
-
Варан
Рафаэль Варан
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
-
Шахин
Нури Шахин
-
Диарра
Лассана Диарра
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Бензема
Карим Бензема
ЦСКА
мин
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Тошич
Зоран Тошич
77'
81
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
46
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Муса
Ахмед Муса
60
-
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
-
Ревякин
Сергей Ревякин
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Цауня
Александр Цауня
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Олисе
Секу Олисе
-
Нецид
Томаш Нецид