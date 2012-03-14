Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Терри
Джон Терри
48'
98
-
Иванович
Бранислав Иванович
105'
90
-
Мата
Хуан Мата
96
-
Эссьен
Майкл Эссьен
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
75'
90
-
Старридж
Даниэль Старридж
63
-
Дрогба
Дидье Дрогба
29'
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
-
Босингва
Жозе Босингва
-
Малуда
Флоран Малуда
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
-
Калу
Саломон Калу
-
Торрес
Фернандо Торрес
Наполи
мин
-
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
-
Ароника
Сальваторе Ароника
110
-
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
-
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
-
Суньига
Камило Суньига
90
-
Гаргано
Вальтер Гаргано
90
-
Инлер
Гекхан Инлер
55'
90
-
Гамшик
Марек Гамшик
106
-
Лавесси
Эсекьель Лавесси
90
-
Маджо
Кристиан Маджо
37
-
Кавани
Эдинсон Кавани
90
Запасные
-
Розати
Антонио Розати
-
Фернандес
Федерико Фернандес
-
Бритос
Мигель Бритос
-
Доссена
Андреа Доссена
-
Джемаили
Блерим Джемаили
-
Варгас
Эдуардо Варгас
-
Пандев
Горан Пандев