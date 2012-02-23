Спортинг
мин
-
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
-
Полга
Андерсон Полга
90
-
Родригес
Альберто Родригес
71
-
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
-
Перейра
Жоао Перейра
90
-
Каррильо
Андре Каррильо
70
-
Карришу
Даниэль Карришу
90
-
Фернандес
Матиас Фернандес
84'
90
-
Схаарс
Стейн Схаарс
90
-
Измайлов
Марат Измайлов
78
-
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
90
Запасные
-
Рибас
Себастьян Рибас
-
Сантуш
Андре Сантуш
-
Бук
Марсело Бук
-
Луиз Риме
Алешандре Луиз Риме
-
Капель
Диего Капель
-
Перейринья
Бруну Перейринья
-
Нето
Ренато Нето
Легия
мин
-
Куцяк
Душан Куцяк
90
-
Вавржиняк
Якуб Вавржиняк
90
-
Жевлаков
Михал Жевлаков
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Ржежничак
Якуб Ржежничак
69
-
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
90
-
Гол
Януш Гол
88
-
Врдоляк
Ивица Врдоляк
90
-
Жиро
Михал Жиро
59
-
Любоя
Даниэль Любоя
90
Запасные
-
Зурек
Бартож Зурек
-
Губник
Михал Губник
-
Келбович
Томаш Келбович
-
Скаба
Войцех Скаба
-
Астис
Иньяки Астис
-
Вольски
Рафал Вольски
-
Кухарчик
Михал Кухарчик