Легия
мин
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Куцяк
Душан Куцяк
90
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Вавржиняк
Якуб Вавржиняк
37'
90
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Жевлаков
Михал Жевлаков
90
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Коморовски
Марцин Коморовски
90
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Ржежничак
Якуб Ржежничак
71
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Енджейчик
Артур Енджейчик
90
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Рыбус
Мацей Рыбус
61
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Гол
Януш Гол
79'
90
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Врдоляк
Ивица Врдоляк
90
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Жиро
Михал Жиро
90
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Любоя
Даниэль Любоя
82
Запасные
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Губник
Михал Губник
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Косецки
Якуб Косецки
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Келбович
Томаш Келбович
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Скаба
Войцех Скаба
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Астис
Иньяки Астис
-
Вольски
Рафал Вольски
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Кухарчик
Михал Кухарчик
Спортинг
мин
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Патрисиу
Руй Патрисиу
90
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Оньеву
Огучи Оньеву
90
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Перейра
Жоао Перейра
90
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Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
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Полга
Андерсон Полга
90
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Фернандес
Матиас Фернандес
90
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Схаарс
Стейн Схаарс
46
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Ринаудо
Фабиан Ринаудо
90
-
Каррильо
Андре Каррильо
74
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Измайлов
Марат Измайлов
46
-
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
90
Запасные
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Сантуш
Андре Сантуш
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Бук
Марсело Бук
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дос Сантос
Эвалдо дос Сантос
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Луиз Риме
Алешандре Луиз Риме
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Перейринья
Бруну Перейринья
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Карришу
Даниэль Карришу