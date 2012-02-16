Трабзонспор
мин
-
Зенгин
Толга Зенгин
90
-
Чех
Марек Чех
90
-
Качар
Гирай Качар
90
-
Адин
Олкан Адин
33'
90
-
Юмлу
Мустафа Юмлу
90
-
Челустка
Ондржей Челустка
90
-
Балчи
Серкан Балчи
79
-
Колман
Густаво Колман
46
-
Акгюн
Айкут Акгюн
90
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
73
-
Йилмаз
Бурак Йилмаз
90
Запасные
-
Брозек
Петр Брозек
-
Киврак
Онур Реджер Киврак
-
Озторун
Ферхат Озторун
-
Эзбек
Барыш Эзбек
-
Миржеевски
Адриан Миржеевски
-
Гомес да Коста
Алан Карлос Гомес да Коста
-
Энрике
Пауло Энрике
ПСВ
мин
-
Исакссон
Андреас Исакссон
90
-
Марсело Антонио
Марсело
90
-
Дерийк
Тимоти Дерийк
90
-
Виллемс
Йетро Виллемс
90
-
Манолев
Станислав Манолев
90
-
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
-
Ленс
Джермейн Ленс
90
-
Тойвонен
Ола Тойвонен
12'
90
-
Мертенс
Дрис Мертенс
78
-
Строотман
Кевин Строотман
90
-
Матавж
Тим Матавж
6'
90
Запасные
-
Наях
Имад Наях
-
Тытонь
Пжемислав Тытонь
-
Баума
Вилфред Баума
-
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
-
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
-
Веннегор оф Хесселинк
Ян Веннегор оф Хесселинк
-
Депай
Мемфис Депай