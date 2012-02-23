ПАОК
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Алвеш
Дорвалино Алвеш
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Малезас
Стилянос Малезас
90
-
Стафилидис
Константинос Стафилидис
31
-
Шнауцнер
Мирослав Шнауцнер
53
-
Лазэр
Костин Лазэр
90
-
Гарсия
Пабло Гарсия
90
-
Янну
Апостолос Янну
64
-
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
90
-
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
90
Запасные
-
Апостолопулос
Александрос Апостолопулос
-
Халкиас
Константинос Халкиас
-
Балафас
Сотириос Балафас
-
Георгиадис
Гиоргос Георгиадис
-
Цукалас
Ставрос Цукалас
-
Нимани
Фредерик Нимани
-
Папацоглу
Афанассиоc Папацоглу
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
51'
90
-
Баста
Душан Баста
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
86
-
Данило
Данило
6'
90
-
Абди
Альмен Абди
46
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
14'
90
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
69
Запасные
-
Марсура
Давиде Марсура
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Пикколи
Нейтон Сержио Пикколи
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
-
Армеро
Пабло Армеро
-
Баттоккио
Кристиан Баттоккио