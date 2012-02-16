Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Баста
Душан Баста
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Данило
Данило
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Абди
Альмен Абди
90
-
Пациенца
Микеле Пациенца
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
57
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
Запасные
-
Пископо
Марко Пископо
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Пикколи
Нейтон Сержио Пикколи
-
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
-
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
ПАОК
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Чирилло
Бруно Чирилло
90
-
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
-
Малезас
Стилянос Малезас
90
-
Шнауцнер
Мирослав Шнауцнер
90
-
Фотакис
Георгиос Фотакис
90
-
Георгиадис
Гиоргос Георгиадис
84
-
Гарсия
Пабло Гарсия
90
-
Лазэр
Костин Лазэр
90
-
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
76
-
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
90
Запасные
-
Апостолопулос
Александрос Апостолопулос
-
Халкиас
Константинос Халкиас
-
Алвеш
Дорвалино Алвеш
-
Балафас
Сотириос Балафас
-
Цукалас
Ставрос Цукалас
-
Нимани
Фредерик Нимани
-
Янну
Апостолос Янну