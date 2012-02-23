Валенсия
мин
-
Гуаита
Висенте Гуаита
90
-
Альба
Жорди Альба
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Деальберт
Анхель Деальберт
90
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
90
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
-
Топал
Мехмет Топал
90
-
Парехо
Даниэль Парехо
90
-
Оливейра
Жонас Гонсалвеш Оливейра
24'
64
-
Пьятти
Пабло Пьятти
62
-
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
-
Алвеш
Диего Алвеш
-
Матье
Жереми Матье
-
Барраган
Антонио Барраган
-
Руис
Виктор Руис
-
Альбельда
Давид Альбельда
-
Фегули
Софиан Фегули
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Сток Сити
мин
-
Арисменди
Диего Арисменди
65
-
Соренсен
Томас Соренсен
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
65
-
Диао
Салиф Диао
90
-
Делап
Рори Делап
90
-
Джером
Кэмерон Джером
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
90
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
Запасные
-
Доусон
Лукас Доусон
-
Бегович
Асмир Бегович
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант