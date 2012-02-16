Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
69
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
53
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
90
-
Делап
Рори Делап
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
90
-
Крауч
Питер Крауч
69
Запасные
-
Соренсен
Томас Соренсен
-
Шоттон
Райан Шоттон
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Уилэн
Гленн Уилэн
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
-
Джонс
Кенвин Джонс
-
Джером
Кэмерон Джером
Валенсия
мин
-
Гуаита
Висенте Гуаита
90
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Деальберт
Анхель Деальберт
90
-
Матье
Жереми Матье
90
-
Грау
Бруно Сальтор Грау
81
-
Топал
Мехмет Топал
36'
90
-
Фегули
Софиан Фегули
90
-
Коста
Тино Коста
90
-
Адурис
Ариц Адурис
77
-
Пьятти
Пабло Пьятти
88
-
Оливейра
Жонас Гонсалвеш Оливейра
90
Запасные
-
Алвеш
Диего Алвеш
-
Бернат
Хуан Бернат
-
Руис
Виктор Руис
-
Мигел
Луис Мигел
-
Банега
Эвер Банега
-
Альбельда
Давид Альбельда
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо