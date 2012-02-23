Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Мартинес
Хави Мартинес
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Муньяин
Икер Муньяин
62'
90
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
46
-
Эррера
Андер Эррера
68
-
Токеро
Гаиcка Токеро
90
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
90
-
Сусаета
Маркель Сусаета
46
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
-
Фернандес
Рауль Фернандес
-
Экиза
Борха Экиза
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
-
Габилондо
Игор Габилондо
-
Перес
Иньиго Перес
-
Лопес
Давид Лопес
-
Гомес
Ибаи Гомес
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Беляев
Максим Беляев
80
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
66
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
66
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
-
Ещенко
Андрей Ещенко
-
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Сычев
Дмитрий Сычев