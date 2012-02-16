Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
66
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
61'
88
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
71'
90
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Ещенко
Андрей Ещенко
-
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Сычев
Дмитрий Сычев
Атлетик
мин
-
Ирайсос
Горка Ирайсос
90
-
Ортенече
Йон Ортенече
79
-
Аморебиета
Фернандо Аморебиета
90
-
Мартинес
Хави Мартинес
90
-
Ираола
Андони Ираола
90
-
Муньяин
Икер Муньяин
36'
90
-
Итурраспе
Андер Итурраспе
90
-
Де Маркос
Оскар Де Маркос
90
-
Эррера
Андер Эррера
90
-
Сусаета
Маркель Сусаета
90
-
Льоренте
Фернандо Льоренте
90
Запасные
-
Фернандес
Рауль Фернандес
-
Экиза
Борха Экиза
-
Сан Хосе
Микель Сан Хосе
-
Габилондо
Игор Габилондо
-
Перес
Иньиго Перес
-
Лопес
Давид Лопес
-
Токеро
Гаиcка Токеро