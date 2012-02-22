Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Ричардс
Майка Ричардс
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Сильва
Давид Сильва
84'
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
60
-
Насри
Самир Насри
69
-
Агуэро
Серхио Агуэро
1'
81
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Савич
Стефан Савич
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Писарро
Давид Писарро
-
Балотелли
Марио Балотелли
-
Джеко
Эдин Джеко
Порту
мин
-
Арруда
Элтон Арруда
90
-
Сандро
Алекс Сандро
90
-
Де Фонсека
Роланду Жорже Де Фонсека
90
-
Отаменди
Николас Отаменди
64
-
Роке
Майкон Перейра Роке
90
-
Родригес
Хамес Родригес
90
-
Фернандо
Фернандо
90
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
90
-
Варела
Сильвестр Варела
64
-
Моутинью
Жоао Моутинью
90
-
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
Запасные
-
Бракали
Рафаэль Бракали
-
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
-
Родригес
Кристиан Родригес
-
Дефур
Стивен Дефур
-
Брауме
Джалма Брауме
-
Лауде Пинейро
Клебер Лауде Пинейро