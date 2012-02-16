Порту
мин
-
Арруда
Элтон Арруда
90
-
Перейра
Альваро Перейра
90
-
Де Фонсека
Роланду Жорже Де Фонсека
90
-
Роке
Майкон Перейра Роке
90
-
Данило Луиз
Данило
24
-
Родригес
Хамес Родригес
90
-
Фернандо
Фернандо
90
-
Гонсалес
Лучо Гонсалес
90
-
Моутинью
Жоао Моутинью
90
-
Варела
Сильвестр Варела
27'
77
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
90
Запасные
-
Бракали
Рафаэль Бракали
-
Сандро
Алекс Сандро
-
Мангала
Эльяким Мангала
-
Родригес
Кристиан Родригес
-
Дефур
Стивен Дефур
-
Брауме
Джалма Брауме
-
Лауде Пинейро
Клебер Лауде Пинейро
Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Ричардс
Майка Ричардс
90
-
Сильва
Давид Сильва
83
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Туре
Яя Туре
90
-
Насри
Самир Насри
88
-
Балотелли
Марио Балотелли
78
Запасные
-
Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Коларов
Александар Коларов
-
Савич
Стефан Савич
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
-
Писарро
Давид Писарро
-
Джеко
Эдин Джеко
-
Агуэро
Серхио Агуэро