Зенит
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Канунников
Максим Канунников
66
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
89
-
Зырянов
Константин Зырянов
48
-
Широков
Роман Широков
27'
88'
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Бородин
Дмитрий Бородин
-
Лукович
Александар Лукович
-
Чеминава
Игорь Чеминава
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Семак
Сергей Семак
-
Розина
Алессандро Розина
-
Быстров
Владимир Быстров
Бенфика
мин
-
Мораеш
Артур Мораеш
90
-
Перейра
Макси Перейра
21'
90
-
Да Силва
Андерсон Луис Да Силва
90
-
Гарай
Эсекьель Гарай
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Гайтан
Николас Гайтан
89
-
Матич
Неманья Матич
90
-
Витсель
Аксель Витсель
90
-
Родриго
Родриго
31
-
Сезар
Бруно Сезар
76
-
Кардосо
Оскар Кардосо
86'
90
Запасные
-
Эдуарду
Эдуарду
-
Жардел
Жардел
-
Витор
Мигел Витор
-
Аймар
Пабло Аймар
-
Нолито
Нолито
-
Савиола
Хавьер Савиола
-
Оливейра
Нельсон Оливейра