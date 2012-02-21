ЦСКА
мин
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Тошич
Зоран Тошич
82
-
Алдонин
Евгений Алдонин
68
-
Вернблум
Понтус Вернблум
90'
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Муса
Ахмед Муса
64
-
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
-
Ревякин
Сергей Ревякин
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Хонда
Кейсуке Хонда
-
Инсунг
Ким Инсунг
-
Олисе
Секу Олисе
-
Нецид
Томаш Нецид
Реал
мин
-
Касильяс
Икер Касильяс
90
-
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
-
Кеплер
Пепе
90
-
Рамос
Серхио Рамос
90
-
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
-
Роналду
Криштиану Роналду
28'
90
-
Озил
Месут Озил
84
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Хедира
Сами Хедира
90
-
Кальехон
Хосе Кальехон
75
-
Бензема
Карим Бензема
18
Запасные
-
Адан
Антонио Адан
-
Марсело
Марсело
-
Альбиоль
Рауль Альбиоль
-
Карвалью
Рикарду Карвалью
-
Гранеро
Эстебан Гранеро
-
Изексон
Рикардо Изексон
-
Игуаин
Гонсало Игуаин