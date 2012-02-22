Базель
мин
-
Зоммер
Янн Зоммер
90
-
Пак
Чжу-Ху Пак
90
-
Абрахам
Давид Абрахам
90
-
Драгович
Александар Драгович
90
-
Штайнхофер
Маркус Штайнхофер
90
-
Джака
Гранит Джака
90
-
Фрай
Фабиан Фрай
66
-
Хуггель
Бенджамин Хуггель
90
-
Шакири
Джердан Шакири
83
-
Штреллер
Марко Штреллер
90
-
Фрай
Александр Фрай
90
Запасные
-
Андрист
Штефан Андрист
-
Коломба
Массимо Коломба
-
Дежен
Филипп Дежен
-
Ковач
Радослав Ковач
-
Варела
Эдилсон Таварес Варела
-
Штокер
Валентин Штокер
-
Зуа
Жак Зуа
Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Рибери
Франк Рибери
72
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Кроос
Тони Кроос
89
-
Роббен
Арьен Роббен
90
-
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Усами
Такаши Усами
-
Мюллер
Томас Мюллер
-
Густаво
Луис Густаво
-
Петерсен
Нильс Петерсен
-
Олич
Ивица Олич