Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Строев
Виктор Строев
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Башилов
Михаил Башилов
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
41
-
Ребко
Алексей Ребко
90'
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Хазов
Антон Хазов
57'
73
-
Баженов
Никита Баженов
84
Запасные
-
Сазонов
Алексей Сазонов
-
Тихонов
Дмитрий Тихонов
-
Чебану
Илья Чебану
-
Чернов
Евгений Чернов
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Круглов
Дмитрий Круглов
90
-
Колодин
Денис Колодин
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Байрамян
Хорен Байрамян
65
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Емельянов
Роман Емельянов
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
69
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Гурбанов
Магомед Гурбанов
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Васильев
Андрей Васильев
-
Салата
Корнел Салата
-
Блатняк
Драган Блатняк
-
Полоз
Дмитрий Полоз
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко