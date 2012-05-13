Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Голубев
Дмитрий Голубев
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
45
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Глеб
Александр Глеб
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
13'
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Молош
Дмитрий Молош
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
-
Григорян
Роман Григорян
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Чибамба
Жоэль Чибамба
-
Приёмов
Владимир Приёмов
Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Польчак
Петр Польчак
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
90
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
2'
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Садаев
Заур Садаев
71
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Павленко
Александр Павленко
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров