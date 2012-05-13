Спартак-Нальчик
мин
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
8'
75'
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Балов
Рустам Балов
64
-
Болов
Руслан Болов
13'
81
-
Гошоков
Арсен Гошоков
90
Запасные
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
-
Хагуш
Анри Хагуш
-
Чеботару
Евгений Чеботару
-
Голич
Йован Голич
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Краснодар
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
87
-
Дринчич
Никола Дринчич
83
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
19'
57
-
Абреу
Марсио Абреу
10'
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
69'
90
Запасные
-
Ахриев
Хасан Ахриев
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
-
Враньеш
Огнен Враньеш
-
Чуперка
Валерий Чуперка
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Пикущак
Игорь Пикущак
-
Голышев
Павел Голышев