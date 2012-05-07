Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Строев
Виктор Строев
90
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
90
-
Маляка
Дмитрий Маляка
90
-
Махмудов
Эмин Махмудов
25
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
42'
90
-
Баженов
Никита Баженов
72
Запасные
-
Сазонов
Алексей Сазонов
-
Тихонов
Дмитрий Тихонов
-
Чебану
Илья Чебану
-
Чернов
Евгений Чернов
-
Башилов
Михаил Башилов
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
Спартак-Нальчик
мин
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
14'
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Балов
Рустам Балов
75
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Болов
Руслан Болов
90
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
67
Запасные
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
-
Мкоян
Грайр Мкоян
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
-
Хагуш
Анри Хагуш
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
-
Чеботару
Евгений Чеботару
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго