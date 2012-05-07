Краснодар
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
70
-
Абреу
Марсио Абреу
64
-
Самсонов
Олег Самсонов
58
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Ахриев
Хасан Ахриев
-
Городов
Евгений Городов
-
Марков
Николай Марков
-
Чуперка
Валерий Чуперка
-
Пикущак
Игорь Пикущак
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
-
Голышев
Павел Голышев
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Голубев
Дмитрий Голубев
54
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
10
-
Таранов
Иван Таранов
48'
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
90
-
Свежов
Виктор Свежов
81
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Глеб
Александр Глеб
90
-
Бобер
Антон Бобер
43'
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Молош
Дмитрий Молош
-
Концедалов
Алексей Концедалов
-
Григорян
Роман Григорян
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Чибамба
Жоэль Чибамба
-
Приёмов
Владимир Приёмов