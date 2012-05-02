Спартак-Нальчик
мин
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
57
-
Фомин
Семен Фомин
5'
49
-
Балов
Рустам Балов
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
80'
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
90
-
Болов
Руслан Болов
69
Запасные
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
-
Куликов
Александр Куликов
-
Абазов
Руслан Абазов
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Круглов
Дмитрий Круглов
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
68'
90
-
Полоз
Дмитрий Полоз
46
-
Колодин
Денис Колодин
46
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
22'
77
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Васильев
Андрей Васильев
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Салата
Корнел Салата
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Емельянов
Роман Емельянов
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко