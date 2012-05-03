Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
90
-
Свежов
Виктор Свежов
66
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Григорян
Роман Григорян
87
-
Бобер
Антон Бобер
6'
90
-
Глеб
Александр Глеб
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
-
Голубев
Дмитрий Голубев
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Чибамба
Жоэль Чибамба
-
Приёмов
Владимир Приёмов
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
72
-
Строев
Виктор Строев
90
-
Баженов
Никита Баженов
90
-
Ропотан
Адриан Ропотан
44
-
Махмудов
Эмин Махмудов
71
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Хазов
Антон Хазов
90
Запасные
-
Сазонов
Алексей Сазонов
-
Чебану
Илья Чебану
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Башилов
Михаил Башилов
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин