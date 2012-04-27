Спартак-Нальчик
мин
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Абазов
Руслан Абазов
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Балов
Рустам Балов
84
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
71
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Болов
Руслан Болов
65
Запасные
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
-
Хагуш
Анри Хагуш
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Митришев
Магомед Митришев
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
-
Голубев
Дмитрий Голубев
51
-
Глеб
Александр Глеб
90
-
Свежов
Виктор Свежов
68
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Чибамба
Жоэль Чибамба
53
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Молош
Дмитрий Молош
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Григорян
Роман Григорян
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
-
Приёмов
Владимир Приёмов