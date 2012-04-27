Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Круглов
Дмитрий Круглов
90
-
Салата
Корнел Салата
61
-
Дьяков
Виталий Дьяков
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
46
-
Полоз
Дмитрий Полоз
68
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
90
-
Адамов
Роман Адамов
3'
90
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Васильев
Андрей Васильев
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Емельянов
Роман Емельянов
-
Калачев
Тимофей Калачев
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Власов
Олег Власов
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
39'
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Варкен
Адилсон Варкен
90
-
Садаев
Заур Садаев
66
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Йиранек
Мартин Йиранек
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров