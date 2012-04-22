Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Польчак
Петр Польчак
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
46
-
Павленко
Александр Павленко
46
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
67
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Варкен
Адилсон Варкен
-
Иванов
Олег Иванов
-
Власов
Олег Власов
-
Садаев
Заур Садаев
Краснодар
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Марков
Николай Марков
29'
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
58
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
62
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
76
-
Самсонов
Олег Самсонов
90
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Ахриев
Хасан Ахриев
-
Городов
Евгений Городов
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
-
Голышев
Павел Голышев