Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Воробьев
Роман Воробьев
58
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
-
Концедалов
Алексей Концедалов
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Глеб
Александр Глеб
90
-
Бобер
Антон Бобер
54
-
Чибамба
Жоэль Чибамба
72
-
Корниленко
Сергей Корниленко
4'
90'
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Молош
Дмитрий Молош
-
Голубев
Дмитрий Голубев
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
-
Григорян
Роман Григорян
-
Приёмов
Владимир Приёмов
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Круглов
Дмитрий Круглов
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Колодин
Денис Колодин
90
-
Полоз
Дмитрий Полоз
63
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
90
-
Адамов
Роман Адамов
19'
90
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Васильев
Андрей Васильев
-
Дьяков
Виталий Дьяков
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Емельянов
Роман Емельянов
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте