Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Круглов
Дмитрий Круглов
83
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Колодин
Денис Колодин
90
-
Емельянов
Роман Емельянов
36
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
62
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Васильев
Андрей Васильев
-
Дьяков
Виталий Дьяков
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Полоз
Дмитрий Полоз
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
Краснодар
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
63
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
75
-
Самсонов
Олег Самсонов
80
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
90
Запасные
-
Ахриев
Хасан Ахриев
-
Городов
Евгений Городов
-
Марков
Николай Марков
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Голышев
Павел Голышев
-
Мовсисян
Юра Мовсисян