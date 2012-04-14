Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
45'
90
-
Николов
Пламен Николов
45
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Иванов
Андрей Иванов
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
79
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Ропотан
Адриан Ропотан
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
84'
90
-
Хазов
Антон Хазов
85
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
-
Сазонов
Алексей Сазонов
-
Чебану
Илья Чебану
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Климов
Валерий Климов
Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Польчак
Петр Польчак
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
64
-
Рыбус
Мацей Рыбус
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
77
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
-
Павленко
Александр Павленко
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
-
Джанаев
Сослан Джанаев
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Варкен
Адилсон Варкен
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Иванов
Олег Иванов
-
Садаев
Заур Садаев