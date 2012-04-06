Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
38
-
Польчак
Петр Польчак
83'
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
25'
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
84
-
Павленко
Александр Павленко
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
90
Запасные
-
Джанаев
Сослан Джанаев
-
Тагилов
Мурад Тагилов
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Варкен
Адилсон Варкен
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Иванов
Олег Иванов
-
Садаев
Заур Садаев
Спартак-Нальчик
мин
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Куликов
Александр Куликов
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
86
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
-
Гошоков
Арсен Гошоков
46
Запасные
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
-
Мкоян
Грайр Мкоян
-
Хагуш
Анри Хагуш
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
-
Чеботару
Евгений Чеботару
-
Митришев
Магомед Митришев
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго