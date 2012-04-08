Краснодар
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
82'
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
72
-
Самсонов
Олег Самсонов
20
-
Голышев
Павел Голышев
45'
80
Запасные
-
Гарипов
Марат Гарипов
-
Городов
Евгений Городов
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Чуперка
Валерий Чуперка
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Строев
Виктор Строев
46
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
-
Ребко
Алексей Ребко
68'
90
-
Ропотан
Адриан Ропотан
90
-
Махмудов
Эмин Махмудов
59
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Хазов
Антон Хазов
80
Запасные
-
Сазонов
Алексей Сазонов
-
Чебану
Илья Чебану
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Маляка
Дмитрий Маляка
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Климов
Валерий Климов