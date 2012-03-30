Спартак-Нальчик
мин
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Багаев
Михаил Багаев
81
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Болов
Руслан Болов
61
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
-
Фомин
Семен Фомин
46
Запасные
-
Будаков
Александр Будаков
-
Мкоян
Грайр Мкоян
-
Куликов
Александр Куликов
-
Хагуш
Анри Хагуш
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Строев
Виктор Строев
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Гатагов
Алан Гатагов
16'
45
-
Ребко
Алексей Ребко
63
-
Ропотан
Адриан Ропотан
59'
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
-
Хазов
Антон Хазов
90
Запасные
-
Сазонов
Алексей Сазонов
-
Чебану
Илья Чебану
-
Гавиловский
Даниил Гавиловский
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
Махмудов
Эмин Махмудов
-
Климов
Валерий Климов