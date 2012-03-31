Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Голубев
Дмитрий Голубев
90
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Бобер
Антон Бобер
70
-
Яковлев
Павел Яковлев
90
-
Свежов
Виктор Свежов
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
68'
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
63
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Молош
Дмитрий Молош
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
-
Григорян
Роман Григорян
-
Чибамба
Жоэль Чибамба
-
Приёмов
Владимир Приёмов
Краснодар
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
66
-
Голышев
Павел Голышев
86
-
Абреу
Марсио Абреу
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
38'
58
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Марков
Николай Марков
-
Жоаозиньо
Жоаозиньо
-
Шипицин
Евгений Шипицин
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Петров
Илья Петров
-
Татарчук
Владимир Татарчук