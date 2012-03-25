Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Салата
Корнел Салата
32'
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Емельянов
Роман Емельянов
89
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
11'
28
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Васильев
Андрей Васильев
-
Круглов
Дмитрий Круглов
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Пападопулос
Михал Пападопулос
-
Полоз
Дмитрий Полоз
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
Спартак-Нальчик
мин
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
87
-
Фомин
Семен Фомин
90
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
46
-
Захирович
Аднан Захирович
62'
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
68
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
90
Запасные
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Мкоян
Грайр Мкоян
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
-
Митришев
Магомед Митришев
-
Болов
Руслан Болов
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго