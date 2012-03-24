Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Строев
Виктор Строев
90
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
-
Ропотан
Адриан Ропотан
90
-
Махмудов
Эмин Махмудов
61
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Гатагов
Алан Гатагов
90
-
Хазов
Антон Хазов
90
Запасные
-
Сазонов
Алексей Сазонов
-
Чебану
Илья Чебану
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
Никитинский
Дмитрий Никитинский
-
Климов
Валерий Климов
-
Погребняк
Кирилл Погребняк
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Голубев
Дмитрий Голубев
90
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Глеб
Александр Глеб
64
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
46
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Молош
Дмитрий Молош
-
Концедалов
Алексей Концедалов
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
-
Григорян
Роман Григорян
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Свежов
Виктор Свежов