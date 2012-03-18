Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Голубев
Дмитрий Голубев
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
-
Приёмов
Владимир Приёмов
46
-
Воробьев
Роман Воробьев
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
-
Аппаев
Хызыр Аппаев
89
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Молош
Дмитрий Молош
-
Концедалов
Алексей Концедалов
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Григорян
Роман Григорян
Спартак-Нальчик
мин
-
Будаков
Александр Будаков
90
-
Аравин
Алексей Аравин
90
-
Захирович
Аднан Захирович
90
-
Багаев
Михаил Багаев
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Щаницин
Александр Щаницин
90
-
Митришев
Магомед Митришев
69
-
Голич
Йован Голич
76
-
Фомин
Семен Фомин
59
Запасные
-
Фредриксон
Отто Хенрик Фредриксон
-
Мкоян
Грайр Мкоян
-
Куликов
Александр Куликов
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
-
Болов
Руслан Болов
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Буйтраго
Даниэль Буйтраго