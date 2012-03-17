Ахмат
мин
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Павленко
Александр Павленко
54
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
48'
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Запасные
-
Сикач
Степан Сикач
-
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
-
Феррейра
Антонио Феррейра
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Власов
Олег Власов
-
Садаев
Заур Садаев
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Байрамян
Хорен Байрамян
80
-
Емельянов
Роман Емельянов
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
72
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
60
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Васильев
Андрей Васильев
-
Круглов
Дмитрий Круглов
-
Дьяков
Виталий Дьяков
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Полоз
Дмитрий Полоз
-
Пападопулос
Михал Пападопулос