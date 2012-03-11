Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Филатов
Валентин Филатов
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Васильев
Андрей Васильев
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Колодин
Денис Колодин
69
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
21'
74
-
Адамов
Роман Адамов
70
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Дьяков
Виталий Дьяков
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Емельянов
Роман Емельянов
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Пападопулос
Михал Пападопулос
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
Крылья Советов
мин
-
Веремко
Сергей Веремко
90
-
Джозеф-Ренетт
Стив Джозеф-Ренетт
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Верховцов
Дмитрий Верховцов
90
-
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
46
-
Дикьяра
Джозеф Дикьяра
55
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Петров
Сергей Петров
90
-
Приёмов
Владимир Приёмов
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
64
-
Корниленко
Сергей Корниленко
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Молош
Дмитрий Молош
-
Голубев
Дмитрий Голубев
-
Концедалов
Алексей Концедалов
-
Воробьев
Роман Воробьев
-
Аппаев
Хызыр Аппаев