Краснодар
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Мартынович
Александр Мартынович
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
60
-
Шипицин
Евгений Шипицин
68
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
46
-
Голышев
Павел Голышев
90
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Абреу
Марсио Абреу
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Ланин
Олег Ланин
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
-
Пикущак
Игорь Пикущак
Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
62
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
10'
73
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Павленко
Александр Павленко
83
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
21'
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
7'
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Феррейра
Антонио Феррейра
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Власов
Олег Власов
-
Иванов
Олег Иванов
-
Садаев
Заур Садаев