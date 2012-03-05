Краснодар
мин
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Тубич
Неманья Тубич
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Враньеш
Огнен Враньеш
90
-
Жоао Натаилтон
Жоаозиньо
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
86
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
79
-
Пикущак
Игорь Пикущак
68
-
Мовсисян
Юра Мовсисян
90
Запасные
-
Городов
Евгений Городов
-
Мартынович
Александр Мартынович
-
Кульчий
Александр Кульчий
-
Абреу
Марсио Абреу
-
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
Татарчук
Владимир Татарчук
-
Голышев
Павел Голышев
Ростов
мин
-
Плетикоса
Стипе Плетикоса
90
-
Круглов
Дмитрий Круглов
90
-
Салата
Корнел Салата
90
-
Колодин
Денис Колодин
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Смольников
Игорь Смольников
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
85
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
65
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Адамов
Роман Адамов
66
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Байрамян
Хорен Байрамян
-
Емельянов
Роман Емельянов
-
Да Силва
Элсон Фалькао Да Силва
-
Пападопулос
Михал Пападопулос
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте