Ахмат
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Уциев
Рамзан Уциев
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Маурисио Жозе
Да Сильвейра Маурисио Жозе
73
-
Павленко
Александр Павленко
88
-
Иванов
Олег Иванов
60
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
62'
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Польчак
Петр Польчак
-
Рыбус
Мацей Рыбус
-
Мурихин
Станислав Мурихин
-
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
-
Власов
Олег Власов
-
Садаев
Заур Садаев
Томь
мин
-
Вашек
Петр Вашек
90
-
Гультяев
Илья Гультяев
90
-
Сосновский
Сергей Сосновский
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Николов
Пламен Николов
90
-
Гатагов
Алан Гатагов
84
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Ропотан
Адриан Ропотан
90
-
Махмудов
Эмин Махмудов
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
65
-
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
-
Овсянников
Ярослав Овсянников
-
Сазонов
Алексей Сазонов
-
Чебану
Илья Чебану
-
Чернов
Евгений Чернов
-
Климов
Валерий Климов
-
Хазов
Антон Хазов
-
Погребняк
Кирилл Погребняк