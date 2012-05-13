Анжи
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Карлос
Жоао Карлос
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
71
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
55
-
Это'О
Самуэль Это'О
78
Запасные
-
Габулов
Владимир Габулов
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Мухаммад
Шариф Мухаммад
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Шатов
Олег Шатов
-
Прудников
Александр Прудников
Зенит
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Лукович
Александар Лукович
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Аршавин
Андрей Аршавин
58
-
Семак
Сергей Семак
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
82
-
Канунников
Максим Канунников
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
47'
90
Запасные
-
Бородин
Дмитрий Бородин
-
Кришито
Доменико Кришито
-
Телегин
Дмитрий Телегин
-
Терентьев
Денис Терентьев
-
Хусти
Саболч Хусти