Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
46
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Еременко
Роман Еременко
88'
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
82'
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
46
Запасные
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Хагиги
Алиреза Хагиги
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
-
Немов
Петр Немов
-
Быстров
Петр Быстров
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
-
Дядюн
Владимир Дядюн
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Васин
Виктор Васин
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Тошич
Зоран Тошич
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Вернблум
Понтус Вернблум
65
-
Хонда
Кейсуке Хонда
45'
90
-
Олисе
Секу Олисе
79
-
Думбия
Сейду Думбия
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
-
Цауня
Александр Цауня
-
Нецид
Томаш Нецид
-
Муса
Ахмед Муса