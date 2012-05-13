Локомотив
мин
-
Фильцов
Александр Фильцов
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
80
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Обинна
Виктор Обинна
90
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
60
-
Сычев
Дмитрий Сычев
80
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Янбаев
Ренат Янбаев
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
Спартак
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Рохо
Маркос Рохо
90
-
Пареха
Николас Пареха
90
-
Сухи
Марек Сухи
23'
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
87
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
40'
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Арисленес
Ари
80
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Гатагов
Сослан Гатагов
-
Родригес
Серхио Родригес
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
-
Зотов
Александр Зотов
-
Обухов
Владимир Обухов
-
Козлов
Александр Козлов