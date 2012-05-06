Анжи
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Самба
Кристофер Самба
60'
90
-
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жирков
Юрий Жирков
90
-
Да Силва
Жусилей Да Силва
90
-
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
-
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
13'
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
69
-
Это'О
Самуэль Это'О
88'
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
-
Агаларов
Камиль Агаларов
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
-
Шатов
Олег Шатов
-
Прудников
Александр Прудников
Рубин
мин
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
46
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Касаев
Алан Касаев
12
-
Немов
Петр Немов
90
-
Кисляк
Сергей Кисляк
64
-
Быстров
Петр Быстров
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
2'
90
Запасные
-
Уридия
Мераби Уридия
-
Бочаров
Никита Бочаров
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
-
Навас
Сесар Навас
-
Джалилов
Алишер Джалилов
-
Нуров
Георгий Нуров
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов