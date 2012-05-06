Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
80
-
Юсупов
Артур Юсупов
67
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Мисимович
Звездан Мисимович
90'
90
-
Кураньи
Кевин Кураньи
48'
90
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Епуряну
Александр Епуряну
-
Шитов
Игорь Шитов
-
Нехайчик
Павел Нехайчик
-
Джуджак
Балаж Джуджак
-
Сапета
Александр Сапета
-
Смолов
Федор Смолов
Локомотив
мин
-
Фильцов
Александр Фильцов
90
-
Ещенко
Андрей Ещенко
90
-
Беляев
Максим Беляев
27'
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Сапатер
Альберто Сапатер
53
-
Глушаков
Денис Глушаков
79'
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
89
-
Обинна
Виктор Обинна
59
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
-
Сычев
Дмитрий Сычев