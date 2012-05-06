Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Аршавин
Андрей Аршавин
62
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
87
-
Широков
Роман Широков
90
-
Быстров
Владимир Быстров
31
-
Кержаков
Александр Кержаков
23'
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Хусти
Саболч Хусти
-
Семак
Сергей Семак
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Канунников
Максим Канунников
Спартак
мин
-
Ребров
Артем Ребров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Родригес
Серхио Родригес
90
-
Сухи
Марек Сухи
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Арисленес
Ари
44
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
70'
90
-
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
-
МакГиди
Эйден МакГиди
90
-
Эменике
Эммануэль Эменике
84'
90
Запасные
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Гатагов
Сослан Гатагов
-
Ходырев
Антон Ходырев
-
Де Зеув
Деми Де Зеув
-
Зотов
Александр Зотов
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
-
Козлов
Александр Козлов